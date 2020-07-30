Украина привлекла от размещения евробондов $2 млрд

Украина провела расчеты по новым облигациям внешнего госзайма на сумму $2 млрд с процентной ставкой 7,253% и со сроком погашением в 2033 году. Об этом сообщает сайт министерства финансов.

Также был завершен обмен еврооблигаций двух эмиссий, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и сроком погашения в 2021 году и 2022 году, говорится в сообщении.

Облигации находятся в листинге биржи Euronext Dublin.

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В результате обмена общая сумма облигаций с погашением в 2021 году составила $974,1 млн, в 2022 - $1,01 млрд.

"Трансакция позволила Украине продолжить средний срок к погашению и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга", - говорится в сообщении минфина.

В число инвесторов трансакции вошли фонды по управлению активами (81%), хедж-фонды (13%), банки (4%), пенсионные и страховые фонды (2%).

Основными покупателями украинских еврооблигаций были инвесторы из США (48%), Великобритании (38%) и Европейского Союза (13%).

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участия в предложении обмена достигла на пике $7 млрд. Заявки подали более 200 инвесторов во всего мира, указывает минфин.

Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как совместные лид-менеджеры и дилер-менеджеры трансакции.

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Роман Брыль

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