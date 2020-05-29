Украина погасила очередной долг на $1 млрд

Министерство финансов Украины 28 мая погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд, сообщает пресс-служба Минфина.

Выпуск этих ОВГЗ осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.

В Минфине уточняют, что это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых. Первый погашен в мае 2019 года. ОВГЗ, выпущенные в 2016 году, погасят в сентябре 2021 года.

"Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, предоставили существенную поддержку государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине", - сказал Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В министерстве напоминают, что по итогам 2019 года уровень госдолга к ВВП снизился до 44,3%.

В марте Украина погасила кредит на 200 млн канадских долларов ($141,8 млн), выданный Канадским экспортным агентством в 2015 году. Кредит был привлечен для стабилизации экономики Украины на 5 лет по ставке 1,43%.

В апреле госдолг Украины в национальной валюте уменьшился на 2,7% до 2196 млрд грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 1,3% до $81,4 млрд.

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