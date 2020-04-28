Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В марте госдолг вырос на 10% - Минфин

В марте госдолг вырос на 10% - Минфин
28.04.2020, 12:01

За месяц совокупный госдолг в гривневом эквиваленте вырос на 10,1%, а в долларовом уменьшился на 3,6%

В марте совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 10,1% до почти 2256 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте уменьшился на 3,6% до $80,38 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что на состояние госдолга повлияли несколько факторов. Во-первых, колебания на валютном рынке. По данным Национального банка, девальвация гривни по отношению к доллару США в марте составила 12,4%.

Кроме того, пандемия COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики сказались на активности инвесторов на рынке капиталов. В итоге, в марте Минфин из пяти запланированных аукциона по продаже ОВГЗ провел три и привлек в госбюджет 33 млрд грн.

Расходы по погашению госдолга составили 9,6 млрд грн, по обслуживанию - 20,1 млрд грн.

Отмечается, что в марте Украина погасила кредит на 200 млн канадских долларов ($141,8 млн), выданный Канадским экспортным агентством в 2015 году. Кредит был привлечен для стабилизации экономики Украины на 5 лет по ставке 1,43%.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • За 2019 год совокупный государственный долг в национальной валюте составил 1 998,3 млрд грн.
  • По прогнозам рейтингового агентства Fitch Ratings, госдолг Украины в 2020 году вырастет до 57,1% ВВП (64% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% в 2021 году, а ВВП в 2020 году упадет на 6,5%.
  • Согласно обновленному макропрогнозу Кабмина, экономика упадет на 4,8%.
Анна Андреева
Напишите нам
госдолг Минфин
Комментарии
Последние новости
 