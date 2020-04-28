В марте госдолг вырос на 10% - Минфин

В марте совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 10,1% до почти 2256 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте уменьшился на 3,6% до $80,38 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечается, что на состояние госдолга повлияли несколько факторов. Во-первых, колебания на валютном рынке. По данным Национального банка, девальвация гривни по отношению к доллару США в марте составила 12,4%.

Кроме того, пандемия COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики сказались на активности инвесторов на рынке капиталов. В итоге, в марте Минфин из пяти запланированных аукциона по продаже ОВГЗ провел три и привлек в госбюджет 33 млрд грн.

Расходы по погашению госдолга составили 9,6 млрд грн, по обслуживанию - 20,1 млрд грн.

Отмечается, что в марте Украина погасила кредит на 200 млн канадских долларов ($141,8 млн), выданный Канадским экспортным агентством в 2015 году. Кредит был привлечен для стабилизации экономики Украины на 5 лет по ставке 1,43%.

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За 2019 год совокупный государственный долг в национальной валюте составил 1 998,3 млрд грн.

По прогнозам рейтингового агентства Fitch Ratings, госдолг Украины в 2020 году вырастет до 57,1% ВВП (64% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% в 2021 году, а ВВП в 2020 году упадет на 6,5%.

Согласно обновленному макропрогнозу Кабмина, экономика упадет на 4,8% .