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Госдолг в апреле сократился почти на 3% - Минфин

Госдолг в апреле сократился почти на 3% - Минфин
26.05.2020, 11:26

За месяц совокупный государственный долг в гривневом эквиваленте уменьшился на 2,7%, при этом в долларовом увеличился на 1,3%

В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте уменьшился на 2,7% до 2196 млрд грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 1,3% до $81,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что ключевым фактором влияния на госдолг традиционно были колебания на валютном рынке. По данным Национального банка, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле составила 4,04%.

Активность инвесторов была невысокой из-за пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики. Из четырех аукционов, запланированных Минфином, состоялся один: 28 апреля в госбюджет привлекли 9,8 млрд грн.

При этом в министерстве утверждают, что благодаря достаточному запасу финансовой ликвидности, комфортно прошли период неблагоприятной конъюнктуры рынка, своевременно и в полном объеме выполнили финобязательства.

В частности, 9,9 млрд грн направлены на погашение госдолга и 9 млрд грн на обслуживание.

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Анна Андреева
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