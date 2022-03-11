Украина за неделю получила $2,2 млрд помощи от международных партнеров

Украина получила за последнюю неделю в общей сложности $2,17 млрд в эквиваленте финансовой помощи от международных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, в общий фонд госбюджета поступили $1,4 млрд от МВФ по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.

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Еще 711,8 млн евро получено от Евросоюза, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.

Из этой суммы Украина получила 300 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Еще 311,8 млн евро займа от Всемирного банка получено в рамках программы "Дополнительный заем для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления".

От Европейского инвестиционного банка в рамках "Пакета солидарности с Украиной" получено 100 млн евро.

Средства от международных партнеров будут направлены на наиболее насущное финансирование потребностей государства и поддержку макроэкономической стабильности.

10 марта Международный валютный фонд перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.

11 марта Украина получила первый платеж в рамках новой программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза в 300 млн евро.

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Роман Брыль

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