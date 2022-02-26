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Украина запросила дополнительное экстренное финансирование у МВФ. Идут переговоры

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 14:44
Украина запросила дополнительное экстренное финансирование у МВФ. Идут переговоры - Фото
Фото: министерство финансов/Facebook

Правительство Украины запросило у Международного валютного фонда дополнительное экстренное финансирование. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Стороны изучают варианты дальнейшей финансовой поддержки, в том числе в рамках существующей программы сотрудничества stand-by на сумму $2,2 млрд, говорится в сообщении. 

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В Министерстве финансов заверили, что продолжают коммуникацию с МВФ по инструментам поддержки Украины. Все обсуждения ведутся дистанционно с участием сотрудников с Вашингтона. 

"МВФ заверил Украину в поддержке, сотрудники Фонда будут продолжать тесно сотрудничать с правительством Украины, чтобы помочь нашему государству всеми возможными способами", – подчеркивают в министерстве.  

Международный валютный фонд также сотрудничает с Группой Всемирного банка и другими партнерами по усилению поддержки Украины. 

Миссия МВФ начала работу в Украине в онлайн-формате 23 февраля. 

  • 18 февраля в Минфине сообщили, что МВФ по результатам пересмотра программы stand-by может выделить Украине транш $700 млн.  

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Роман Брыль
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МВФ Минфин stand-by
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