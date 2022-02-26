Украина запросила дополнительное экстренное финансирование у МВФ. Идут переговоры

Правительство Украины запросило у Международного валютного фонда дополнительное экстренное финансирование. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Стороны изучают варианты дальнейшей финансовой поддержки, в том числе в рамках существующей программы сотрудничества stand-by на сумму $2,2 млрд, говорится в сообщении.

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В Министерстве финансов заверили, что продолжают коммуникацию с МВФ по инструментам поддержки Украины. Все обсуждения ведутся дистанционно с участием сотрудников с Вашингтона.

"МВФ заверил Украину в поддержке, сотрудники Фонда будут продолжать тесно сотрудничать с правительством Украины, чтобы помочь нашему государству всеми возможными способами", – подчеркивают в министерстве.

Международный валютный фонд также сотрудничает с Группой Всемирного банка и другими партнерами по усилению поддержки Украины.

Миссия МВФ начала работу в Украине в онлайн-формате 23 февраля.

18 февраля в Минфине сообщили, что МВФ по результатам пересмотра программы stand-by может выделить Украине транш $700 млн.

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Роман Брыль

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