Украина ожидает от МВФ транш $700 млн
Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш $700 млн. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время. Об этом заявил во время выступления в Раде министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.
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"По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на $700 млн. Срок программы завершается в июне 2022 года", — сказал он.
Марченко отметил, что по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно $1,5 млрд.
Министр финансов также надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в конце марта — начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами. 22 ноября 2021 года МВФ утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн. 7 февраля 2022 года министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что миссия МВФ может начать работу в Украине в ближайшее время.
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