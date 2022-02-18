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Украина ожидает от МВФ транш $700 млн

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 12:41
Украина ожидает от МВФ транш $700 млн - Фото
Сергей Марченко в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Минфина)

Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш $700 млн. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время. Об этом заявил во время выступления в Раде министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.

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"По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на $700 млн. Срок программы завершается в июне 2022 года", — сказал он.

Марченко отметил, что по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно $1,5 млрд.

Министр финансов также надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в конце марта — начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.

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Наталия Софиенко
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МВФ транш мвф stand-by
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