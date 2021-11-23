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МВФ согласовал выделение Украине второго транша на $700 млн

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 08:42
МВФ согласовал выделение Украине второго транша на $700 млн - Фото
Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)

22 ноября 2021 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн, говорится на сайте МВФ.

МВФ согласовал продление программы до конца июня 2022 года.

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Фонд также согласовал просьбу Украины относительно того, чтобы при оценке во внимание не принимался результат декабря 2020 года по граничному объему гарантированного государством долга. Решение обусловлено тем, что правительство уже применило необходимые корректировочные действия.

Решение Фонда разблокирует второй транш для Украины в рамках программы в объеме 500 млн специальных прав заимствований, или $699 млн.

Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СДР, то есть более $2 млрд.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уже поприветствовал решение МВФ и отметил, что средства будут направлены на борьбу с последствиями COVID-19 и финстабильность.

МВФ согласовал выделение Украине второго транша на $700 млн

Национальный банк также рассказал о приоритетных направлениях программы. В частности, речь идет об усилении независимости НБУ, достижении инфляционной цели 5%, реформировании государственного банковского сектора и дальнейшем внедрении реформы корпоративного управления.

Также перед НБУ стоит задача уменьшения расходов государства на обанкротившиеся банки, снижения уровня неработающих кредитов и усиления системы банковского надзора, регулирования небанковского финансового сектора и т.д.

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Наталия Софиенко
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