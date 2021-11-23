МВФ согласовал выделение Украине второго транша на $700 млн
22 ноября 2021 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн, говорится на сайте МВФ.
МВФ согласовал продление программы до конца июня 2022 года.
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Фонд также согласовал просьбу Украины относительно того, чтобы при оценке во внимание не принимался результат декабря 2020 года по граничному объему гарантированного государством долга. Решение обусловлено тем, что правительство уже применило необходимые корректировочные действия.
Решение Фонда разблокирует второй транш для Украины в рамках программы в объеме 500 млн специальных прав заимствований, или $699 млн.
Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СДР, то есть более $2 млрд.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уже поприветствовал решение МВФ и отметил, что средства будут направлены на борьбу с последствиями COVID-19 и финстабильность.
Национальный банк также рассказал о приоритетных направлениях программы. В частности, речь идет об усилении независимости НБУ, достижении инфляционной цели 5%, реформировании государственного банковского сектора и дальнейшем внедрении реформы корпоративного управления.
Также перед НБУ стоит задача уменьшения расходов государства на обанкротившиеся банки, снижения уровня неработающих кредитов и усиления системы банковского надзора, регулирования небанковского финансового сектора и т.д.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- 14 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш.
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