Минфин ожидает миссию МВФ уже в ближайшее время

Миссия Международного валютного фонда может начать работу в Украине в ближайшее время. Об этом сообщил в Facebook министр финансов Сергей Марченко.

"Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ", — написал министр.

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Кроме того, он подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий.

"При этом важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки", – написал министр.

Марченко отметил, что в настоящее время у Украины ограничен доступ к рынкам внешних заимствований.

"Однако перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Только в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд грн", — отметил глава Минфина.

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Наталия Софиенко

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