Минфин ожидает миссию МВФ уже в ближайшее время
Миссия Международного валютного фонда может начать работу в Украине в ближайшее время. Об этом сообщил в Facebook министр финансов Сергей Марченко.
"Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ", — написал министр.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Кроме того, он подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий.
"При этом важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки", – написал министр.
Марченко отметил, что в настоящее время у Украины ограничен доступ к рынкам внешних заимствований.
"Однако перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Только в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд грн", — отметил глава Минфина.
- 14 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш.
- 22 ноября 2021 года МВФ утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша в $700 млн.
- Украина после завершения программы stand-by намерена продолжить сотрудничество с МВФ в рамках новой программы.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии