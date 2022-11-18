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Украина запускает IT-систему контроля за средствами на восстановление инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 12:09
Украина запускает IT-систему контроля за средствами на восстановление инфраструктуры - Фото
Фото: Мининфраструктуры/telegram

Кабинет министров принял постановление, дающее старт экспериментальному проекту по внедрению цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.   

Благодаря новой цифровой системе процесс восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры будет прозрачным и открытым для бизнеса, международных партнеров, экспертов и общественности, говорится в сообщении. 

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Полноценный запуск цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры намечен на начало 2023 года. 

"Новая IT-система позволит отслеживать весь цикл инфраструктурного проекта: от проектирования, проведения публичных закупок, осуществления работ по строительству, реконструкции и ремонту до ввода готовых объектов в эксплуатацию. Использование принципа "все видят все" позволит общественности, международным партнерам четко понимать, куда и как тратятся средства, направленные на восстановление", — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков

Он добавил, что в дальнейшем эта система может стать основой электронной системы управления восстановлением для всех отраслей. 

Также эта система может быть интегрирована с Государственным реестром имущества, поврежденного в результате российской агрессии, который разрабатывает Мининфраструктуры. Данный реестр является основой всего цифрового управления восстановлением, подчеркивают в министерстве. 

Планируется, что Госреестр поврежденного имущества будет объединен с будущим международным реестром убытков как часть международного механизма возмещения ущерба Украине. 

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Роман Бриль
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мининфраструктуры инфраструктура госреестр восстановление украины IT-система
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