Украина запускает IT-систему контроля за средствами на восстановление инфраструктуры

Кабинет министров принял постановление, дающее старт экспериментальному проекту по внедрению цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Благодаря новой цифровой системе процесс восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры будет прозрачным и открытым для бизнеса, международных партнеров, экспертов и общественности, говорится в сообщении.

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Полноценный запуск цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры намечен на начало 2023 года.

"Новая IT-система позволит отслеживать весь цикл инфраструктурного проекта: от проектирования, проведения публичных закупок, осуществления работ по строительству, реконструкции и ремонту до ввода готовых объектов в эксплуатацию. Использование принципа "все видят все" позволит общественности, международным партнерам четко понимать, куда и как тратятся средства, направленные на восстановление", — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что в дальнейшем эта система может стать основой электронной системы управления восстановлением для всех отраслей.

Также эта система может быть интегрирована с Государственным реестром имущества, поврежденного в результате российской агрессии, который разрабатывает Мининфраструктуры. Данный реестр является основой всего цифрового управления восстановлением, подчеркивают в министерстве.

Планируется, что Госреестр поврежденного имущества будет объединен с будущим международным реестром убытков как часть международного механизма возмещения ущерба Украине.

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Роман Бриль

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