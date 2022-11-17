Австралийский миллиардер вкладывает $500 млн в восстановление Украины
Австралийский миллиардер Эндрю Форрест инвестировал $500 млн в созданный им инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Об этом пишет ВВС.
Ожидается, что размер фонда может достигнуть от $25 млрд до $100 млрд.
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Эндрю Форрест – основатель Fortescue, одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире. Его капитал оценивается в $17,6 млрд. Форрест – крупный инвестор в водородные технологии.
Форрест намерен инвестировать средства фонда в энергетическую инфраструктуру Украины, включая возобновляемую энергетику, и в телекоммуникации.
"Капитал будет доступен в тот момент, когда российские войска будут выведены с территории Украины", — прокомментировал Форрест.
Фонд уже проводил консультации с председателем инвестиционного гиганта BlackRockЛарри Финком, который разговаривал с президентом Зеленским и обещал помощь в привлечении капитала в Украину.
С момента начала работы над инвестиционным фондом в начале марта Форрест обсуждал план по инвестициям в Украину с рядом мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
- 19 сентября Зеленский запросил у инвестгиганта BlackRock консультации по привлечению денег в Украину. 11 ноября BlackRock согласился помочь Украине привлечь деньги на восстановление.
- 16 ноября Германия выделила экстренную помощь на восстановление энергообъектов Украины.
- 16 ноября Всемирный банк дал 1,7 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры Украины.
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