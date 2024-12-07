Украине дадут 5 млн евро, из замороженного фонда РФ, на развитие Чернобыльской зоны

Украина получит денежную помощь по восстановлению Чернобыльской зоны. Большую часть денег возьмут из фонда, заморозившего в РФ

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Иностранные доноры по развитию Чернобыльской зоны объявили о новом пакете помощи около 7 миллионов евро. Ранее Украина уже получила более 26 миллионов евро от 18 стран по восстановлению Чернобыля. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Канада направит 5 миллионов евро из фонда, ранее заморозившего в России. Еврокомиссия прибавит 1,7 миллиона евро к уже предоставленным 5 миллионам. Бельгия также внесет свой вклад, однако сумма пока уточняется.

Денежные средства пойдут на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" и на усиление инфраструктуры. Для эффективного использования финансов будет создана Группа управления проектами, которая будет контролировать реализацию грантовых соглашений.

Как отметила Гринчук, к 2025 году Украина планирует подписать новые грантовые соглашения со странами-донорами и начать еще больше совместных проектов.

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