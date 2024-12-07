Україні дадуть 5 млн євро із замороженого фонду РФ на розвиток Чорнобильської зони
Іноземні донори з розвитку Чорнобильської зони оголосили про новий пакет допомоги — близько 7 млн євро. Раніше Україна вже отримала понад 26 млн євро від 18 країн для відновлення Чорнобиля. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
Канада направить 5 млн євро з фонду, який раніше заморозили в Росії. Єврокомісія додасть 1,7 млн євро до вже наданих 5 млн. Бельгія також зробить свій внесок, проте сума наразі уточнюється.
Кошти підуть на демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття" та посилення інфраструктури. Для ефективного використання фінансів створять Групу управління проєктами, яка контролюватиме реалізацію грантових угод.
Як зазначила Гринчук, до 2025 року Україна планує підписати нові грантові угоди з країнами-донорами та розпочати ще більше спільних проєктів.
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