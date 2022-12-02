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Украине нужно более $350 млрд на восстановление, но "донорской усталости" нет – World Bank

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 09:59
Украине нужно более $350 млрд на восстановление, но
Результаты ракетного удара РФ по Николаеву (Фото - Telegram Сенкевич Online)

На послевоенное восстановление Украины уже нужно более $350 млрд, и эта сумма растет в результате атак РФ по объектам инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает Reuters.

По его словам, ожидаемые расходы на восстановление Украины "немного вырастут" по сравнению с примерно $350 млрд, которые оценивались ранее в этом году, учитывая нацеленность России на украинскую электросеть и другую инфраструктуру.

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Малпасс подчеркнул, что не обнаружил "донорской усталости" в международном сообществе, несмотря на огромные расходы на войну.

"Это изнурительная война, и она очень разочаровывает", — сказал президент Всемирного банка.

Он также добавил, что российские официальные лица были изгоями, когда приезжали на международные встречи.

Наталія Софієнко
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Всемирный банк помощь Украине финансирование Украины
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