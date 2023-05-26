Украине в этом году нужно более $6 млрд на восстановление: Марченко во время встречи с МВФ

Украина нуждается в $6,5 млрд, чтобы полностью обеспечить потребности в восстановлении в этом году. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время собрания группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории, сообщает пресс-служба Минфина.

"Необеспеченные первоочередные потребности Украины в восстановлении в этом году составляют около $6,5 млрд. Средства нужны для экономического роста", – сказал министр.

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По его словам, правительство предусмотрело в государственном бюджете на 2023 год часть средств на первоочередное восстановление в размере $3,3 млрд. Кроме того, международные партнеры предоставили гарантии на около $4,3 млрд.

"Своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия экономическому росту Украины", – сказал Марченко.

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