Україні цього року треба понад $6 млрд на відновлення: Марченко під час зустрічі з МВФ

Україна потребує $6,5 млрд, щоб повністю забезпечити потреби на відновлення цьогоріч. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Незабезпечені першочергові потреби України у відновленні цьогоріч становлять близько $6,5 млрд. Кошти потрібні для економічного зростання", – сказав міністр.

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За його словами, уряд передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення розміром $3,3 млрд. Крім того, міжнародні партнери надали гарантії на близько $4,3 млрд.

"Вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України", – сказав Марченко.

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