Украинских экспортеров перевели на электронные лицензии
Министерство экономики внесло изменения в приказ "О порядке лицензирования экспорта товаров", согласно которым украинские экспортеры теперь будут получать лицензии в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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"Мы полностью переводим получение лицензий экспортерами в электронный формат. И работаем над аналогичным упрощением процедуры для импортеров. Кроме того, уменьшаем необходимое количество документов для подачи на лицензию", — подтвердила министр экономики Юлия Свириденко.
Она добавила, что для предпринимателей остается возможность по желанию подавать документы в бумажном виде.
Также изменениями к приказу обновлены форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции об их заполнении и положения о порядке лицензирования.
Для получения лицензий на экспорт товаров из Украины предпринимателям, выбравшим электронную форму подачи документов, необходимо всего лишь перейти в раздел "Внешнеэкономическая деятельность" на Едином государственном портале электронных услуг по ссылке.
В электронном кабинете на портале предприниматель должен подать в электронном виде пакет необходимых документов. После рассмотрения документов в установленные сроки и в случае принятия положительного решения лицензия в электронном виде появится в кабинете заявителя.
Если предприниматель предоставляет документы в бумажной форме и хочет получить ответ на электронную почту, то такой вариант тоже предусмотрен.
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