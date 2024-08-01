Українських експортерів перевели на електронні ліцензії
Міністерство економіки внесло зміни до наказу "Про порядок ліцензування експорту товарів", згідно з якими українські експортери тепер отримуватимуть ліцензії в електронній формі. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Ми повністю переводимо отримання ліцензій експортерами в електронний формат. І працюємо над аналогічним спрощенням процедури для імпортерів. Крім того, зменшуємо необхідну кількість документів для подання на ліцензію", – підтвердила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона додала, що для підприємців залишається можливість за бажанням подавати документи у паперовому вигляді.
Також змінами до наказу оновлено форму заявки на видання ліцензії, форму ліцензії, інструкції з їх заповнення та положення про порядок ліцензування.
Для отримання ліцензій на експорт товарів з України підприємцям, які обрали електронну форму подання документів, необхідно лише перейти до розділу "Зовнішньоекономічна діяльність" на Єдиному державному порталі електронних послуг за посиланням.
В електронному кабінеті на порталі підприємець має подати в електронному вигляді пакет необхідних документів. Після розгляду документів у встановлені терміни та у разі ухвалення позитивного рішення ліцензія в електронному вигляді з'явиться у кабінеті заявника.
Якщо підприємець подає документи у паперовій формі та хоче отримати відповідь на електронну пошту, то такий варіант також передбачено.
Під час дії воєнного стану видавання ліцензій на експорт та імпорт товарів безплатне.
- У першій половині 2024 року Україна збільшила експорт продовольства до $12 млрд. На які продукти попит.