Українських експортерів перевели на електронні ліцензії

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Міністерство економіки внесло зміни до наказу "Про порядок ліцензування експорту товарів", згідно з якими українські експортери тепер отримуватимуть ліцензії в електронній формі. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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"Ми повністю переводимо отримання ліцензій експортерами в електронний формат. І працюємо над аналогічним спрощенням процедури для імпортерів. Крім того, зменшуємо необхідну кількість документів для подання на ліцензію", – підтвердила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що для підприємців залишається можливість за бажанням подавати документи у паперовому вигляді.

Також змінами до наказу оновлено форму заявки на видання ліцензії, форму ліцензії, інструкції з їх заповнення та положення про порядок ліцензування.

Для отримання ліцензій на експорт товарів з України підприємцям, які обрали електронну форму подання документів, необхідно лише перейти до розділу "Зовнішньоекономічна діяльність" на Єдиному державному порталі електронних послуг за посиланням.

В електронному кабінеті на порталі підприємець має подати в електронному вигляді пакет необхідних документів. Після розгляду документів у встановлені терміни та у разі ухвалення позитивного рішення ліцензія в електронному вигляді з'явиться у кабінеті заявника.

Якщо підприємець подає документи у паперовій формі та хоче отримати відповідь на електронну пошту, то такий варіант також передбачено.

Під час дії воєнного стану видавання ліцензій на експорт та імпорт товарів безплатне.