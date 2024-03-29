Украинцам разрешили самостоятельно декларировать международные посылки

Самостоятельно можно задекларировать отправку стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи

Фото: depositphotos.com

Государственная таможенная служба открыла украинцам возможность самостоятельного декларировать экспресс-отправления за границу. Это можно сделать со смартфона в Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли" путем подачи электронной таможенной декларации М-16, сообщается на правительственном портале.

"Граждане имеют возможность в несколько кликов самостоятельно задекларировать отправку стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи", — объясняют в Гостаможне.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Для упрощения процесса реализован ряд сервисов:

- подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически,

- автоматически производится машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык,

- возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД,

- расчет налогов производится в автоматическом режиме,

- предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает в предварительной информации – в том случае, если гражданин ранее уже пользовался этим сервисом.

Декларацию М-16 необходимо подписать с помощью КЭП или Дия.Подпись.

В случае если стоимость товаров превышает 150 евро и они подлежат налогообложению, генерируется QR-код, через который можно оплатить начисленные таможенные платежи из своего банковского приложения.

Отследить статус оформления посылки и поступление уплаченных средств на таможню можно онлайн через Личный кабинет.

В Гостаможне отмечают, что остаются альтернативные способы оформления, такие как декларирование экспресс-перевозчиком или через таможенного брокера и личная (или по доверенности) подача бумажной декларации в подразделение таможенного оформления.

20 марта 2024 года Верховная Рада повысила бизнесу беспошлинный лимит на международные посылки в шесть раз.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube