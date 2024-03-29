Українцям дозволили самостійно декларувати міжнародні відправлення

Самостійно можна задекларувати відправлення вартістю до 10 000 євро та сплатити митні платежі

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Державна митна служба відкрила українцям можливість самостійного декларування експрес-відправлень за кордон. Це можна зробити зі смартфона в Особистому кабінеті на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" шляхом подання електронної митної декларації М-16, повідомляється на урядовому порталі.

"Громадяни мають можливість у кілька кліків самостійно задекларувати виправлення вартістю до 10 000 євро та сплатити митні платежі", – пояснюють у Держмитниці.

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Для спрощення процесу реалізовано низку сервісів:

- переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично,

- автоматично проводиться машинний переклад назв товарів та іншої інформації українською мовою,

- можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД,

- розрахунок податків провадиться в автоматичному режимі,

- передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації – в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

Декларацію М-16 необхідно підписати за допомогою КЕП або Дія.Підпис.

Якщо вартість товарів перевищує 150 євро і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код, через який можна сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку.

Відстежити статус оформлення відправлення та надходження сплачених коштів на митницю можна онлайн через Особистий кабінет.

У Держмитниці зазначають, що залишаються альтернативні способи оформлення, такі як декларування експрес-перевізником або через митного брокера та особисте (або за дорученням) подання паперової декларації до підрозділу митного оформлення.

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