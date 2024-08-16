Украинцам ускорили пересечение границы: ГТСУ завершила автоматизацию всех пунктов пропуска

Переход на новую систему проходил постепенно, без остановки процесса таможенного оформления

Фото: Гостаможня/Facebook

Государственная таможенная служба (ГТСУ) завершила внедрение новой автоматизированной системы таможенного оформления на всех автомобильных пунктах пропуска на государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

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"Это важный этап масштабной цифровой реформы таможни, направленной на оптимизацию процессов, упрощение процедур, экономию времени и снижение затрат для бизнеса. Кроме того, новая система ускоряет пересечение границы для граждан", — говорится в сообщении ГТСУ.

Переход на новую систему проходил плавно и постепенно, без остановки процесса таможенного оформления. Все пункты пропуска продолжали работать в штатном режиме.

Одной из ключевых составляющих новой системы стало ее интегрирование с новой автоматизированной системой управления рисками, что позволяет более эффективно выявлять и минимизировать риски, связанные с перемещением товаров через границу.

Далее запланировано введение дополнительных составляющих, которые базируются на подходах и процессах, действующих в странах ЕС, и позволят улучшить взаимодействие с европейскими таможенными системами.

Цифровая трансформация остается основой перезагрузки таможенной службы Украины, приближая ее к европейским стандартам, заверяют в Гостаможне.