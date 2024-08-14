Четыре международные корпорации получили льготы на украинской таможне по программе АЭО

В Украине уже 53 копании имеют статус авторизованного экономического оператора

Фото: Киевская таможня/Facebook

Четыре международные компании, работающие в Украине, — Якобз Дау Эгбертс Украина, Эколь Логистикс, Проктер энд Гембл Украина, Водаленд Индастри — получили статус авторизованного экономического оператора, который позволяет пользоваться упрощенным таможенным режимом. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Также статус АЭО получило Агентство таможенных брокеров "Капитал".

Теперь уже 53 компании имеют 55 авторизаций, два предприятия получили два возможных статуса — АЭО-С и АЭО-Б.

Еще чуть более года назад в Украине статус АЭО имела только одна компания.

"Наблюдается прирост транснациональных корпораций, уже имеющих опыт процедуры для получения статуса в других странах. Теперь они активно входят в институт АЭО в Украине, чтобы пользоваться соответствующими преимуществами и упрощениями", — говорится в сообщении Гостаможни.

Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям и он предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров.

Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенную полосу движения на пункте пропуска и т.п.