Четыре международные корпорации получили льготы на украинской таможне по программе АЭО
Четыре международные компании, работающие в Украине, — Якобз Дау Эгбертс Украина, Эколь Логистикс, Проктер энд Гембл Украина, Водаленд Индастри — получили статус авторизованного экономического оператора, который позволяет пользоваться упрощенным таможенным режимом. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
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Также статус АЭО получило Агентство таможенных брокеров "Капитал".
Теперь уже 53 компании имеют 55 авторизаций, два предприятия получили два возможных статуса — АЭО-С и АЭО-Б.
Еще чуть более года назад в Украине статус АЭО имела только одна компания.
"Наблюдается прирост транснациональных корпораций, уже имеющих опыт процедуры для получения статуса в других странах. Теперь они активно входят в институт АЭО в Украине, чтобы пользоваться соответствующими преимуществами и упрощениями", — говорится в сообщении Гостаможни.
Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям и он предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров.
Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенную полосу движения на пункте пропуска и т.п.
- Первый в Украине сертификат АЭО в марте 2021 года получило ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугская табачная фабрика). Затем льготы получили другие предприятия, в частности Эпицентр К, Стальканат, Волынская мебельная компания – Украина, Нова пошта Глобал, Гуалапак Украина, ЧАО "Технология", фермерское хозяйство "Органик Системс", кондитерская фабрика "Ярич" и другие. На начало июля 2024 года было выдано уже 50 авторизаций АЭО.