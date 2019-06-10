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10.06.2019, 10:55

Украинцев начали штрафовать за долги по коммуналке: детали

Украинцев начали штрафовать за долги по коммуналке: детали

Размер штрафов за долги по коммуналке должен быть установлен в договоре с поставщиком услуги

С понедельника, 10 июня, в Украине начинают начислять штрафы за долги по коммунальным услугам.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.

Размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком, а начисляется она на ту сумму, которая образуется с момента заключения такого договора.

Штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Тем потребителям, которые не оплатили коммуналку вовремя по причине не выплаты субсидий, штрафы начислять не будут.

С 1 мая заработал новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предполагает заключения договоров между поставщиками услуг и их потребителями. Поставщики получили право прекращать предоставлять услуги в случае задолженности потребителя, которую он не погасил в течение месяца после предупреждения.

На 1 апреля самые большие долги за коммунальные услуги были у киевлян - 6,58 млрд грн.

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Теги: жилищно-коммунальные услуги, коммуналка, штрафы
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