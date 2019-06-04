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04.06.2019, 09:45

Киев лидирует по должникам за коммуналку

Киев лидирует по должникам за коммуналку

На 1 апреля сумма долгов жителей столицы достигла 6,58 млрд грн

На 1 апреля наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги имел Киев - 6,58 млрд грн. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В министерстве отмечают, что наибольшие объемы задолженности населения за коммуналку на начало апреля имели Киев - 6,6 млрд грн (за январь-март сумма увеличилась на 29,4%); Днепропетровская область – 5,07 млрд грн (рост на 26,7%); Харьковская область – 4,63 млрд грн (рост на 31,6%).

Наименьшие объемы задолженности были в Черновицкой области - 134,8 млн грн (за январь-март 2019 сумма увеличилась на 14,6%) и Закарпатской области - 153,0 млн грн (за январь-март долги уменьшились на 9,5%).

В Минрегионе также отмечают, что самые добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги проживают в Черновицкой (90,3%), Львовской (89,7%) и Закарпатской (89,1%) областях, а самый низкий уровень оплаты в Луганской (63,2%), Кировоградской (68,5%) и Днепропетровской (68,6%) областях.

Уровень расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги за январь-март 2019 года по сравнению с прошлым годом уменьшился на 8,1%.

Напомним, что с 1 мая в Украине ввели пеню на долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. За каждый день просрочки платежа пеня составит 0,01% от суммы долга, или 3,65% в год. Ее будут начислять с первого рабочего дня после последнего срока оплаты услуг.

Ранее сообщалось, что на конец апреля 2019 года четверть получателей субсидий наличными не оплатили коммуналку

В 2018 году было проведено 1070 проверок на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма возмещений за некачественные или непредоставленные услуги составила 44,2 млн грн.

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Теги: жилищно-коммунальные услуги, киев, коммуналка
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