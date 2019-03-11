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11.03.2019, 13:44

Украинцы активнее декларируют доходы

Украинцы активнее декларируют доходы

Почти за два с половиной месяца подано на 100 000 деклараций больше, чем в прошлом году

На 11 марта 2019 года в Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подали 371 002 ежегодных деклараций. В этот же день в прошлом году в Реестр поступило 261 611 ежегодных деклараций, сообщают в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПС).

В агентстве напоминают, что до конца этапа декларирования осталось три недели. На сайте НАПС размещены видео и текстовые разъяснения по заполнению деклараций, рекомендации по работе с Реестром, ссылки на открытые государственные реестры, в которых содержится большинство информации, необходимой для указания в декларации.

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Напомним, что 1 января 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года.

Ранее сообщалось, что все кандидаты в президенты подали декларации с ошибками.

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Теги: декларация о доходах, налоговая декларация, декларация
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