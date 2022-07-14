Украинцы активно тратят сбережения: с начала войны запас валюты упал на $1,1 млрд

Для осуществления наиболее необходимых расходов украинцы сокращают валютные сбережения: с начала войны чистая продажа валюты населением на внутреннем рынке составила $1,1 млрд, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Падение сбережений связано с сокращением зарплат на 17-30% от довоенного уровня и увеличением потребительских цен.

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Потребительские цены в июне 2022 года увеличились на 3,1% по сравнению с маем. В годовом исчислении инфляция ускорилась с 18% до 21,5%, напомнил Данилишин.

За четыре месяца войны опережающими темпами увеличивались цены на продукты питания – на 17% (в годовом исчислении +28%), автомобильное топливо и масла – на 61% (+91%), транспортные услуги – на 20% (+31%).

Среди продуктов питания за время войны больше всего подорожали хлебопродукты (+20%), рыба (+23%), фрукты (+54%), овощи (+39%).

Фактор военных действий на территории Украины определяет доминантную часть годового прироста инфляции, объясняет глава Совета НБУ.

Экономика приспосабливается к новым условиям функционирования, изменяются цепочки снабжения, рынки сбыта, происходит перепрофилирование бизнеса. Часть товаров на рынке приходится заменять импортом (например, соль, топливо), что оказывает дополнительное давление на обменный курс и приводит к импорту инфляции. Весомая часть прироста потребительских цен связана с предвоенным повышением цен в промышленности (+66%).

По оценкам НБУ во втором квартале реальный ВВП сократился на 40%, добавляет Данилишин.

По результатам июня годовая инфляция в Украине впервые за шесть лет превысила 20%.

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Роман Брыль

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