UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы активно тратят сбережения: с начала войны запас валюты упал на $1,1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 13:35
Украинцы активно тратят сбережения: с начала войны запас валюты упал на $1,1 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Для осуществления наиболее необходимых расходов украинцы сокращают валютные сбережения: с начала войны чистая продажа валюты населением на внутреннем рынке составила $1,1 млрд, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Падение сбережений связано с сокращением зарплат на 17-30% от довоенного уровня и увеличением потребительских цен. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Потребительские цены в июне 2022 года увеличились на 3,1% по сравнению с маем. В годовом исчислении инфляция ускорилась с 18% до 21,5%, напомнил Данилишин. 

За четыре месяца войны опережающими темпами увеличивались цены на продукты питания – на 17% (в годовом исчислении +28%), автомобильное топливо и масла – на 61% (+91%), транспортные услуги – на 20% (+31%).  

Среди продуктов питания за время войны больше всего подорожали хлебопродукты (+20%), рыба (+23%), фрукты (+54%), овощи (+39%). 

Фактор военных действий на территории Украины определяет доминантную часть годового прироста инфляции, объясняет глава Совета НБУ. 

Читайте также
Официальная инфляция — почти 22%. В этом году – без летней дефляции и дешевых овощей

Экономика приспосабливается к новым условиям функционирования, изменяются цепочки снабжения, рынки сбыта, происходит перепрофилирование бизнеса. Часть товаров на рынке приходится заменять импортом (например, соль, топливо), что оказывает дополнительное давление на обменный курс и приводит к импорту инфляции. Весомая часть прироста потребительских цен связана с предвоенным повышением цен в промышленности (+66%). 

По оценкам НБУ во втором квартале реальный ВВП сократился на 40%, добавляет Данилишин. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях  

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВВП инфляция сбережения валюта потребительские цены совет нбу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 