Украинцы на карантине сократили расходы на 10% - Госстат

Расходы домохозяйств во втором квартале 2020 года составили 643 млрд грн, что на 10% меньше по сравнению со втором кварталом прошлого года, сообщает Госстат.

Наибольшей статьей расходов были продукты питания и безалкогольные напитки - 43%. Расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - 14%. На транспорт тратили 8%, алкоголь и табак - 7,5%.

На здравоохранение тратили всего 6,3%, одежду и обувь – 4,3%, бытовую технику и содержание жилья – 4%, отдых и культуру – 3%, рестораны и отели – 2,6%, образование – всего 1%.

По данным Госстата, всего в Украине 14,7 млн домохозяйств.

В мае в Минсоцполитики заявили о том, что уровень бедности в Украине по итогам 2020 года вырастет до 45% .

В августе Госстат сообщил о том, что почти две трети украинцев (65,3%) считают себя бедными, а еще треть (33,6%) относят себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса.

Средние потребительские расходы одного домохозяйства в Украине составляют 8219 грн в месяц, непотребительские расходы – 732 грн в месяц (суммарно – 8951 грн).

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Сергей Чигирь

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