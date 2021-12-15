Украинцы начали больше зарабатывать на международных рынках – исследование Payoneer

С третьего квартала 2020 по третий квартал 2021 средний доход украинских фрилансеров увеличился на 20%, ІТ-компаний – на 28%. Больше всего за третий квартал года заработали онлайн-продавцы, свидетельствует исследование платежной платформы Payoneer.

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За последний год больше всего увеличился средний доход владельцев туристического жилья, которые сдают его в аренду, – на 85%. За июль-сентябрь 2021 они заработали в среднем $1 970. В то же время почти на четверть (23%) увеличилось и количество самих арендодателей.

Больше чем в 1,5 раза (58%) увеличился средний доход креаторов на социальных платформах – если в прошлом году в третьем квартале они заработали $990, то в этом – $1 570 за тот же период.

Почти на треть (28%) за год увеличился средний доход украинских ІТ-компаний, которые работают с иностранными клиентами. За июль-сентябрь 2021 они заработали в среднем $4 390. В то же время увеличилось и количество самих компаний – на 7% с третьего квартала 2020 по третий квартал 2021.

Предыдущий квартал оказался успешным и для фрилансеров, которые зарабатывают на международных фриланс-биржах. Их доход повысился в среднем на 20% в сравнении с июлем-сентябрем прошлого года. За третий квартал 2021 они получили в среднем $3 720. К тому же стало больше и самих специалистов — на 14%.

Доход стоковых фотографов увеличился на 8%, за июль-сентябрь они заработали в среднем $1 310. В то же время с третьего квартала 2020 по третий квартал 2021 увеличилось и количество стокеров — на 11%.

Больше всего за третий квартал года заработали онлайн-продавцы, которые работают на международных торговых площадках, — в среднем $9 860, и стримеры — $5 810.

В 2020 году украинцы, работающие на международных рынках, не только увеличили заработки, но и расширили географию деятельности. По данным Payoneer, доходы граждан Украины на иностранных рынках выросли за минувший год на 33%.

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Юрий Тарасовский

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