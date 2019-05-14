Украинцы начали чаще обращаться за налоговой скидкой

По результатам декларационной кампании-2019 более 73 000 граждан задекларировали право на налоговую скидку. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

"Каждый гражданин, который официально получает зарплату в Украине, может получить налоговую скидку. И это еще один большой плюс легального трудоустройства. В этом году по сравнению с прошлым количество желающих получить такую ​​скидку увеличилась на 5%", - сказал и.о. председателя ГФС Александр Власов.

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Он также отметил, что увеличилась и сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату гражданам. Она составила почти 170,2 млн грн, что на 33,2 млн грн, или на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ТОП-рейтинг декларирования права на налоговую скидку попали расходы на образование (80%, или почти 60 000 человек, страховые платежи и пенсионные взносы (14%, или 10 000 человек), проценты по ипотечному кредитованию (4%, или почти 3 000 человек).

В ГФС напоминают, что в налоговую скидку включаются, в частности, такие расходы граждан:

суммы средств, уплаченных в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования;

часть уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту;

суммы средств или стоимость имущества, перечисленных в качестве пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;

уплата страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;

оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка;

сумма средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива.

Для получения налоговой скидки требуется документальное подтверждение затрат, включаемых в налоговую скидку. А это квитанции, фискальные или товарные чеки, копии договоров, где обязательно должна быть отражена стоимость товаров, работ или услуг и срок продажи.

В 2019 году плательщики налога на доходы физических лиц, желающие получить налоговую скидку по результатам 2018 года, могут подать налоговую декларацию в течение всего года.

Ранее в ГФС объяснили, какие расходы можно включать в налоговую скидку.