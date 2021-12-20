Украинцы начали продавать "тысячу Зеленского"

На сайтах объявлений начали появляться предложения по продаже так называемой "тысячи Зеленского". На это обратили внимание пользователи соцсетей.

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В компании OLX сообщили LIGA.net, что начали модерировать соответствующий контент и удалили несколько десятков таких объявлений.

"В OLX Украина мы настроили 24 новых фильтра по ключевым словам и удалили 78 объявлений. Появляться подобный контент начал с 12 декабря, и с этого момента мы его начали модерировать. Мониторим подобные "предложения" для деактивации, поскольку такие объявления не законны и не соответствуют правилам платформы", – отметили в компании.

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С 19 декабря вакцинированные украинцы официально могут получить 1000 грн, обещанную президентом Владимиром Зеленским. Тестовые выплаты уже начались. Правительство ожидает, что в текущем году программой воспользуются 8 млн украинцев.

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Юрий Тарасовский

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