Украинцы пополнили бюджет Польши на $4 млрд в 2024 году. Помощи получили в пять раз меньше

Польша потратила на пособия украинцам $728 млн в 2024 году

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Вклад украинских мигрантов в доходы госбюджета Польши составил 15,1 млрд злотых ($3,9 млрд) в 2024 году. Об этом сообщает PAP Buzines со ссылкой на отчет государственного Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Отчисления в бюджет включают уплату украинцами налога на доходы физлиц, взносы на пенсионное обеспечение, страхование по инвалидности, медицинское страхование и поступления от НДС.

При этом Польша потратила на поддержку украинцев по программе "Семья 800+" (выплата по 800 злотых ежемесячно на ребенка, если он ходит в польскую школу) 2,8 млрд злотых ($728 млн) в 2024 году.

"Принимая во внимание размер налогов, уплаченных в Польше мигрантами из Украины, можно констатировать, что на каждый польских злотый, полученный гражданами Украины по программе "Семья 800+", мигранты заплатили в государственный бюджет Польши около 5,4 злотых", — говорится в докладе BGK.