Украинцы поверили в стабилизацию экономики: потребительские настроения выросли

Показатель, характеризующий состояние материального положения украинцев, – индекс текущего положения – уменьшился и составляет 37,2, что на 1,1 пункта ниже уровня этого показателя в июне.

Составляющие этого индекса – индекс текущего личного материального положения – снизился на 2,9 до 30,7, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 0,8 до 43,8.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,7 и составляет 146,4. Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие три месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,4 и составляет 157,5.

"Основные индексы стабилизировались в июле и статистически незначительно изменились по сравнению с июнем 2022 года. Индекс текущего положения существенно замедлил темпы падения, а индекс экономических ожиданий даже показал тенденцию к росту. В то же время ухудшаются ожидания безработицы, инфляции и девальвации", – комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта.