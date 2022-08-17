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Украинцы поверили в стабилизацию экономики: потребительские настроения выросли

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 11:54
Украинцы поверили в стабилизацию экономики: потребительские настроения выросли - Фото
Фото: depositphotos.com
Индекс потребительских настроений вырос на 1,1 пункта – до 73,2 в июле – благодаря улучшению украинцами оценки своего материального состояния, намерению делать большие покупки и ожидаемого развития экономики в течение года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за июль 2022 года, публикуемого организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.   

Уменьшились индексы личного материального положения и ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет. 

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Показатель, характеризующий состояние материального положения украинцев, – индекс текущего положения – уменьшился и составляет 37,2, что на 1,1 пункта ниже уровня этого показателя в июне.   

Составляющие этого индекса – индекс текущего личного материального положения – снизился на 2,9 до 30,7, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 0,8 до 43,8. 

Индекс экономических ожиданий в июле вырос на 2,5 и составляет 97,2 п. 

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 4,3 и составляет 133,3.   

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,7 и составляет 146,4. Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие три месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,4 и составляет 157,5. 

Украинцы поверили в стабилизацию экономики: потребительские настроения выросли

"Основные индексы стабилизировались в июле и статистически незначительно изменились по сравнению с июнем 2022 года. Индекс текущего положения существенно замедлил темпы падения, а индекс экономических ожиданий даже показал тенденцию к росту. В то же время ухудшаются ожидания безработицы, инфляции и девальвации", – комментируют аналитики Info Sapiens. 

Украинцы поверили в стабилизацию экономики: потребительские настроения выросли

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта. 
  • В июле инфляция в Украине превысила 22%. Овощи вдвое дороже, чем в прошлом году.

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Роман Брыль
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материальное состояние безработица info sapiens потребительские настроения
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