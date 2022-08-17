Украинцы поверили в стабилизацию экономики: потребительские настроения выросли
Уменьшились индексы личного материального положения и ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет.
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Показатель, характеризующий состояние материального положения украинцев, – индекс текущего положения – уменьшился и составляет 37,2, что на 1,1 пункта ниже уровня этого показателя в июне.
Составляющие этого индекса – индекс текущего личного материального положения – снизился на 2,9 до 30,7, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 0,8 до 43,8.
Индекс экономических ожиданий в июле вырос на 2,5 и составляет 97,2 п.
Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 4,3 и составляет 133,3.
Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,7 и составляет 146,4. Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие три месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,4 и составляет 157,5.
"Основные индексы стабилизировались в июле и статистически незначительно изменились по сравнению с июнем 2022 года. Индекс текущего положения существенно замедлил темпы падения, а индекс экономических ожиданий даже показал тенденцию к росту. В то же время ухудшаются ожидания безработицы, инфляции и девальвации", – комментируют аналитики Info Sapiens.
- Индекс потребительских настроений сократился на 4,9 пункта до 62,3 пункта в январе 2022 года из-за угрозы российской агрессии.
- 29 июля НБУ дал прогноз, что будет с экономикой, если война продолжится в 2023 году.
- В июле инфляция в Украине превысила 22%. Овощи вдвое дороже, чем в прошлом году.
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