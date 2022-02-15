Угроза российской агрессии обвалила потребительские настроения до трехлетнего минимума

Индекс потребительских настроений сократился на 4,9 пункта до 62,3 пункта январе из-за угрозы российской агрессии. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за январь 2022 года, публикуемого организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.

Это самое низкое значение индекса за последние три года.

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Показатель, характеризующий состояние материального положения украинцев, – индекс текущего положения – сократился до 60,4, что на 4,9 пункта ниже показателя декабря.

Составляющие этого индекса – индекс текущего личного материального положения – сократился на 4,2 пункта, до 53,3, а индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 5,6 пункта – до 67,5.

Индекс экономических ожиданий в январе составляет 63,5, что на 4,9 ниже уровня этого индекса в декабре.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,2 и составляет 139,6.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1 пункт и составляет 192,4. Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие три месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 15,6 и составляет 161,8.

"В январе 2022 года значение индекса потребительских настроений одно из самых низких за последние три года на фоне обострения российского кризиса. Ухудшились все его основные составляющие, но больше всего девальвационные ожидания" – комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта.

В октябре 2021 года украинцы указали на опасения высокой инфляции. В ноябре украинцы отметили падение доходов. В декабре украинцы отметили рост личного материального положения.

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Роман Брыль

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