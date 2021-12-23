Украинцам не хватает денег: потребительские настроения резко ухудшились в ноябре
Индекс потребительских настроений сократился в ноябре на 2,8 пункта до 66 пунктов из-за ухудшения украинцами оценки своего материального положения. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за ноябрь 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.
Падение индикатора вызвано снижением всех индексов, кроме индекса ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года, который незначительно вырос и составляет 63,4, уточняют авторы исследования.
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Показатель, характеризуюший состояние материального положения украинцев – индекс текущего положения – упал на 4,5 и составляет 62,3 пункта.
Составляющие этого индекса – индекс текущего личного материального положения – сократился на 5,2 до 54, а индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 3,8 до 70,1.
Индекс экономических ожиданий составил 68,5, что на 1,7 ниже октябрьского уровня.
В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы увеличился на 2,7 и составляет 137,6.
Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,3 и составляет 189,6.
Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие 3 месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 2 и составляет 135,6.
"В ноябре 2021 года есть некоторая тенденция к снижению показателей Индекса потребительских настроений и его составляющих, в частности, относительно Индекса текущего положения. Но в целом Индекс находится на уровне ноября предыдущего года", – прокомментировали показатели аналитики Info Sapiens.
- В апреле увеличилось количество украинцев, уверенных, что в экономике закончился кризис и начинается период роста. В мае вернулся пессимизм, и украинцы негативно оценили перспективы развития экономики. В июле украинцы негативно оценили перспективы развития экономики в ближайшие пять лет. В октябре украинцы указали на опасения высокой инфляции.
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