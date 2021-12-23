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Украинцам не хватает денег: потребительские настроения резко ухудшились в ноябре

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 18:43
Украинцам не хватает денег: потребительские настроения резко ухудшились в ноябре - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс потребительских настроений сократился в ноябре на 2,8 пункта до 66 пунктов из-за ухудшения украинцами оценки своего материального положения. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за ноябрь 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.      

Падение индикатора вызвано снижением всех индексов, кроме индекса ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года, который незначительно вырос и составляет 63,4, уточняют авторы исследования. 

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Показатель, характеризуюший состояние материального положения украинцев – индекс текущего положения – упал на 4,5 и составляет 62,3 пункта. 

Составляющие этого индекса – индекс текущего личного материального положения – сократился на 5,2 до 54, а индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 3,8 до 70,1. 

Индекс экономических ожиданий составил 68,5, что на 1,7 ниже октябрьского уровня.  

В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы увеличился на 2,7 и составляет 137,6.  

Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,3 и составляет 189,6.  

Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие 3 месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 2 и составляет 135,6. 

Украинцам не хватает денег: потребительские настроения резко ухудшились в ноябре

"В ноябре 2021 года есть некоторая тенденция к снижению показателей Индекса потребительских настроений и его составляющих, в частности, относительно Индекса текущего положения. Но в целом Индекс находится на уровне ноября предыдущего года", – прокомментировали показатели аналитики Info Sapiens. 

Украинцам не хватает денег: потребительские настроения резко ухудшились в ноябре

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. 

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Роман Брыль
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материальное состояние info sapiens потребительские настроения
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