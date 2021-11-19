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Украинцы ждут роста инфляции: что еще показал индекс потребительских настроений

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 16:19
Украинцы ждут роста инфляции: что еще показал индекс потребительских настроений - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс потребительских настроений сократился в октябре на 0,3 пункта до 68,8 пунктов из-за роста инфляционных ожиданий. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за октябрь 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.     

Индекс текущего личного материального положения сократился до 66,8  из-за резкого падения (на 5,4) показателя целесообразности делать большие покупки.   

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Индекс экономических ожиданий вырос на 1,2 до 70,1 благодаря росту ожиданий улучшения личного материального положения в ближайшей перспективе. 

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,3 и составляет 134,9.  

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 и составляет 191,9. Ожидания украинцев по курсу гривни на ближайшие три месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 6,2 и составляет 133,6. 

Украинцы ждут роста инфляции: что еще показал индекс потребительских настроений

"В целом, мы не наблюдаем существенных изменений в октябре по сравнению с сентябрем этого года. Все основные индексы существенно улучшились по сравнению с октябрем предыдущего года, кроме инфляционных ожиданий. Так, Индекс потребительских настроений увеличился за год на 6,4. Возросла также уверенность украинцев в национальной валюте: индекс девальвационных ожиданий упал на 27", – прокомментировали показатели аналитики Info Sapiens . 

Украинцы ждут роста инфляции: что еще показал индекс потребительских настроений

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. 

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Роман Брыль
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индекс потребительских настроений инфляция info sapiens
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