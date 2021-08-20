Потребительские настроения украинцев ухудшились из-за ожидания роста цен на газ

Индекс потребительских настроений сократился на 1,7 пунктов до 71,3 пункта в июле из-за ожиданий ухудшения личного материального положения и снижением оценки перспектив развития экономики страны в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за июль 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.

Так, индекс ожиданий изменений личного материального положения сократился до 75,3 пункта в июле с 79,4 пункта в июле. Индекс ожиданий развития экономики в ближайший год сократился на 0,9 пунктов до 65,9 пунктов, в ближайшие пять лет - упал на 3,6 пункта до 78,8 пунктов. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Общий индекс экономических ожиданий в июле составил 73,3 пункта, что на 2,6 пункта меньше июньского показателя.

Оценка текущего материального положения незначительно улучшилась по сравнению с июнем.

В частности, индекс текущего личного материального положения составил 61,2 пункта, что на 0,2 пункта выше показателя индекса в июне.

Индекс целесообразности крупных покупок вырос на 0,2 пункта до 75,2 пункта.

"Большинство составляющих индекса потребительских настроений в июле остаются стабильными и не изменились по сравнению с июнем. Однако тенденция к уменьшению индекса ожиданий изменения личного материального положения, может быть связана с ростом цен на газ" – прокомментировали показатели аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Опрос проводился с 3 по 29 июня 2021 года.

Роман Брыль

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