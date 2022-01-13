Украинцы решили потратиться: потребительские настроения выросли перед праздниками

Индекс потребительских настроений вырос на 1,2 пункта до 67,2 в декабре благодаря улучшению украинцами оценки своего материального состояния и намерению делать большие покупки. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за декабрь 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.

Положительная динамика вызвана ростом индексов текущего и ожидаемого материального положения и индексом целесообразности делать крупные покупки, говорится в исследовании.

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Показатель, характеризующий состояние материального положения украинцев – индекс текущего положения вырос до 65,3, что на 3 пункта выше показателя ноября.

Составляющие этого индекса – индекс текущего личного материального положения – вырос на 3 до 57,5, а индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 3до 73,1.

Индекс экономических ожиданий в декабре составляет 68,4, что на 0,1 ниже уровня этого индекса в ноябре.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 4,3 и составляет 133,3.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1,8 и составляет 191,4. Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие 3 месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 10,6 и составляет 146,2.

"Оценка текущего положения украинцами несколько улучшилась в период перед новогодними праздниками, но выросли ожидания снижения курса гривны", – комментируют данные аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта.

В апреле увеличилось количество украинцев, уверенных, что в экономике закончился кризис и начинается период роста. В мае вернулся пессимизм, и украинцы негативно оценили перспективы развития экономики. В июле украинцы негативно оценили перспективы развития экономики в ближайшие пять лет. В октябре украинцы указали на опасения высокой инфляции. В ноябре украинцы отметили падение доходов.

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Роман Брыль

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