Украинцы продали валюты на рекордную сумму в апреле – НБУ

Население продало банкам наличной и безналичной валюты на сумму $2,2 млрд в апреле, что является самым высоким показателем за последние 12 месяцев. Данные приводит Национальный банк Украины.

Объем проданной наличной валюты в апреле составил $1,8 млрд ($1,7 млрд в марте), безналичной – $400 млн.

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Население купило наличной и безналичной валюты на $1,7 млрд за прошлый месяц. Из них наличной – $1,3 млрд, безналичной – $300 млн.

С начала 2021 года население продало валюты на $7,2 млрд и купило на $6,3 млрд. Чистая продажа составила $919,6 млн.

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Роман Брыль

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