Украинцы продали валюты на рекордную сумму в апреле – НБУ
11.05.2021, 11:59
Фото: depositphotos.com
Население продало банкам наличной и безналичной валюты на сумму $2,2 млрд в апреле, что является самым высоким показателем за последние 12 месяцев. Данные приводит Национальный банк Украины.
Объем проданной наличной валюты в апреле составил $1,8 млрд ($1,7 млрд в марте), безналичной – $400 млн.
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Население купило наличной и безналичной валюты на $1,7 млрд за прошлый месяц. Из них наличной – $1,3 млрд, безналичной – $300 млн.
С начала 2021 года население продало валюты на $7,2 млрд и купило на $6,3 млрд. Чистая продажа составила $919,6 млн.
- В феврале 2021 года украинцы купили у банков наличной и безналичной валюты на общую сумму $1,615 млрд, а продали – на $1,606 млрд.
- В марте население продало $1,71 млрд наличной валюты. Рост продажи наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.
- 27 апреля глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что чистая продажа иностранной валюты со стороны физлиц в апреле достигла $422 млн. Это максимальный показатель за последние четыре года.
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