Украинцы смогут узнать кто и на что тратит бюджетные средства

На портале Open Budget появился новый раздел "Распорядители бюджетных средств", где все желающие смогут найти информацию о том, кто и на каком уровне распоряжается деньгами из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что благодаря интегрированию портала с другим порталом Spending.gov.ua, можно отследить, на что именно были потрачены деньги. "Для этого нужно воспользоваться ссылкой в ​​профиле распорядителя. Сейчас в Украине 54 715 распорядителей и получателей бюджетных средств, из которых 15 067 распорядителей государственного уровня и 39 648 местного уровня", - говорится в сообщении.

В начале октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял о планах до конца этого года перевести документообмен между Верховной Радой и Кабинетом министров в электронную форму.

22 октября стартовал новый продукт E-контракт, который интегрирует и автоматизирует процессы Госказначейства, Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли.