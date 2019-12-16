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Украинцы смогут узнать кто и на что тратит бюджетные средства

Украинцы смогут узнать кто и на что тратит бюджетные средства
16.12.2019, 16:23

В Open Budget появился раздел, где можно отследить, кто и на что потратил государственные деньги

На портале Open Budget появился новый раздел "Распорядители бюджетных средств", где все желающие смогут найти информацию о том, кто и на каком уровне распоряжается деньгами из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что благодаря интегрированию портала с другим порталом Spending.gov.ua, можно отследить, на что именно были потрачены деньги. "Для этого нужно воспользоваться ссылкой в ​​профиле распорядителя. Сейчас в Украине 54 715 распорядителей и получателей бюджетных средств, из которых 15 067 распорядителей государственного уровня и 39 648 местного уровня", - говорится в сообщении.

  • В начале октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял о планах до конца этого года перевести документообмен между Верховной Радой и Кабинетом министров в электронную форму.
  • 22 октября стартовал новый продукт E-контракт, который интегрирует и автоматизирует процессы Госказначейства, Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли.

Бюджет для граждан (Open Budget) - отрытый модуль Информационно-аналитической системы "Прозрачный бюджет". В доступной форме информирует о целях, задачах и приоритетных направлениях бюджетной политики, об обосновании бюджетных расходов и объемов доходов, о плановых и достигнутых результаты использования бюджетных денег, обеспечивает прозрачность бюджетов государственного и местного уровней.

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Минфин Open Budget распорядители бюджетных средтств
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