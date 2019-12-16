Украинцы смогут узнать кто и на что тратит бюджетные средства

На портале Open Budget появился новый раздел "Распорядители бюджетных средств", где все желающие смогут найти информацию о том, кто и на каком уровне распоряжается деньгами из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что благодаря интегрированию портала с другим порталом Spending.gov.ua, можно отследить, на что именно были потрачены деньги. "Для этого нужно воспользоваться ссылкой в профиле распорядителя. Сейчас в Украине 54 715 распорядителей и получателей бюджетных средств, из которых 15 067 распорядителей государственного уровня и 39 648 местного уровня", - говорится в сообщении.
Бюджет для граждан (Open Budget) - отрытый модуль Информационно-аналитической системы "Прозрачный бюджет". В доступной форме информирует о целях, задачах и приоритетных направлениях бюджетной политики, об обосновании бюджетных расходов и объемов доходов, о плановых и достигнутых результаты использования бюджетных денег, обеспечивает прозрачность бюджетов государственного и местного уровней.