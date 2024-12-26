Украинцы уже не хотят работать за низкую зарплату в Польше. Сколько требуют и получают

Только 5% украинцев готовы работать в Польше за зарплату ниже 900 евро

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У украинцев самые высокие требования по зарплате среди всех иностранцев (не граждан ЕС), которые работают в Польше. Об этом пишет издание Wprost со ссылкой на данные исследования Progres Group.

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Всего 5% украинцев готовы работать за зарплату ниже 4000 злотых нетто (920 евро после уплаты налогов). Абсолютное большинство – 85% – ожидает зарплату в пределах от 4000 до 7700 злотых нетто (1770 евро), и 10% хочет зарабатывать более 7700 злотых.

Для сравнения: у иностранцев из Филиппин, Индии, Непала, Молдовы и Колумбии ожидания ниже. Из них 26% готовы получать зарплату от 3000 до 3900 злотых нетто, 48% ожидает зарплату от 4000 до 7700 злотых, и 26% рассчитывает на зарплату, превышающую 7700 злотых.

В настоящее время средняя зарплата украинцев в Польше колеблется от 3300 до 5500 злотых нетто.

Повышение минимальной заработной платы с января 2025 года увеличит доходы украинцев. Минимальная заработная плата в Польше увеличится до 4666 злотых брутто (приблизительно 3510 злотых нетто), а минимальная почасовая ставка будет увеличена с 28,20 злотых до 30,50 злотых.

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