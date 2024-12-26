Українці вже не хочуть працювати за низьку зарплатню у Польщі. Скільки вимагають та отримують

Лише 5% українців готові працювати у Польщі за зарплату нижчу за 900 євро

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В українців найвищі вимоги щодо зарплати серед всіх іноземців (не громадян ЄС), які працюють у Польщі. Про це пише видання Wprost з посиланням на дані дослідження Progres Group.

Всього 5% українців готові працювати за зарплату нижче 4000 злотих нетто (920 євро після сплати податків). Абсолютна більшість – 85% – очікує зарплату в межах від 4000 до 7700 злотих нетто (1770 євро), і 10% хоче заробляти понад 7700 злотих.

Для порівняння: в іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії очікування нижчі. З них 26% готові отримувати зарплату від 3000 до 3900 злотих нетто, 48% сподівається на зарплату від 4000 до 7700 злотих, і 26% розраховує на зарплату, що перевищує 7700 злотих.

Наразі середня зарплата українців у Польщі коливається від 3300 до 5500 злотих нетто.

Підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2025 року збільшить доходи українців. Мінімальна заробітна плата в Польщі збільшиться до 4666 злотих брутто (приблизно 3510 злотих нетто), а мінімальна погодинна ставка буде збільшена з 28,20 злотих до 30,50 злотих.

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