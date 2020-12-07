Украинцы все чаще берут жилье в ипотеку, средняя ставка на "вторичке" – 14,3%

В октябре объемы ипотечного кредитования были крупнейшими за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опросов банков, передает НБУ.

По результатам опроса в октябре было выдано 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года, (период, с которого производится соответствующий опрос Национального банка).

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По сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 – на 6%. Также вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в сентябре 2020 он составлял около 700 000 грн, то в октябре – 741 000 грн.

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Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 000 грн, вторичной – 730 000 грн. Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре составила около 87% по объему от всех новых выдач. Отметим, что в октябре средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась.

По данным банков, в октябре средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3% (в сентябре – 14,9%), на первичном – 17,2% (в сентябре -18,4%).

В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов было выдано в Киеве – 187 договоров на 208,2 млн грн (28% от общего количества и 42% от общей суммы), в Киевской области – 73 договора на 68,1 млн грн (11% и 14% соответственно), в Харьковской области – 63 договора на общую сумму почти 34,8 млн грн (10% и 7% соответственно), во Львовской – 38 договоров на 26,5 млн грн и Одесской областях – 33 договора на 22,6 млн грн.

30 сентября в НБУ заявили, что ипотечный рынок восстановился после падения в первые два месяца карантина. За август-сентябрь объемы ипотечных кредитов составили 753 млн грн.

24 октября в НБУ заявили, что ослабление карантина способствовало восстановлению кредитования в украинских банках в третьем квартале 2020 года. Спрос на ипотеку показал крупнейший рост.

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Наталия Софиенко

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