Посткарантинный бум. Ипотечный рынок Украины восстановился после кризиса

Рынок ипотечного кредитования восстанавливается после значительного сокращения в первые два месяца карантина. Об этом сообщил заместитель начальника управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Николай Остролуцкий во время круглого стола "Перспективы рынка ипотечного кредитования", проведенного "Финансовым клубом".

"В первые два карантинных месяца у нас очень сильно упали объемы новых (ипотечных) кредитов – практически вдвое. И если среднемесячный объем выдачи в прошлом году составлял 220 млн грн, то в первом полугодии этого года было 169 млн грн. За последние два месяца объемы выросли: в одном месяце было 400 млн грн с небольшим, а во втором – 353 млн грн", – отметил Остролуцкий.

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По его словам, сейчас семь банков обеспечивают 97% объема новых ипотечных кредитов. По состоянию на начало нынешнего года на эти семь банков приходилось 60% новых ипотечных кредитов.

В то же время многие банки, которые ранее активно занимались ипотекой, сейчас либо уменьшают свои портфели, либо не наращивают их.

"Старые игроки не выходят на этот рынок и похоже не собираются выходить", – сказал представитель НБУ.

Наиболее активные на рынке семь банков существенно снижают процентные ставки по ипотеке.

Если не учитывать пролонгированные ипотечные кредиты, ставки по которым были пересмотрены, то на начало 2020 года средневзвешенная процентная ставка по ипотеке составляла 19% годовых, а сейчас – 13% годовых.

Доля государственных банков на рынке ипотечного кредитования выросла с 40% на начало года до 53%. При этом все госбанки увеличили объем выдачи новых кредитов и снизили ставки.

Среди наиболее активных банков на ипотечном рынке – Глобус, Ощадбанк, Кредобанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Кристалбанк, Правэкс-банк.

В апреле президент Владимир Зеленский анонсировал программу ипотеки для населения под 10% годовых.

В начале сентября стало известно о том, что в рамках реализуемой с 1 июля госпрограммы "Доступное жилье под 10% годовых" банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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