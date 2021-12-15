Украинцы все чаще покупают жилье в кредит. НБУ назвал реальные ипотечные ставки

Банки Украины сообщили, что в октябре 2021 года выдали 963 ипотечных кредита на общую сумму 774 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, информирует НБУ.

За первые 10 месяцев 2021 года банки выдали 8700 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 7 млрд грн.

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Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,5 раза в денежном выражении.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в октябре 14,9% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном. С начала года ставки снизились на 2,0 п. п. и на 0,4 п. п. соответственно.

Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости занимали еще большую долю, чем в сентябре: в октябре она составила почти 90% всех выданных ипотечных кредитов.

О выдаче новой ипотеки в отчетном месяце проинформировали 17 банков.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять наиболее активных банков заключили почти 90% новых сделок. Средняя сумма договора в октябре снизилась до 803 900 грн с 858 100 грн в сентябре.

В 2020 году объемы ипотечного кредитования выросли на треть – до 3,8 млрд грн. В декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14% (в декабре 2019 – 20,6%), на первичном – 16,9% (в декабре 2019 – 21,5%).

В октябре 2021 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и снизить ставки по кредиту до 5%.

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Наталия Софиенко

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