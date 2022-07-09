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Украину по ускоренной процедуре примут в члены Банка развития Совета Европы

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 20:17
Украину по ускоренной процедуре примут в члены Банка развития Совета Европы - Фото
Упраляюший БРСЭ Карло Монтичелли (справа) и члены админсовета (фото: CEDB/Twitter)

Руководство Банка развития Совета Европы (БРРЭ) приняло решение предоставить Украине членство по ускоренной процедуре. БРРЭ также выделил средства в поддержку украинцев, уехавших из-за войны в Германию и Литву, сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.   

"Членство в БРРЭ откроет Украине дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и для восстановления больниц, школ и детских садов", – прокомментировал Чернышов. 

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Административный совет Банка одобрил пять новых ссуд на 465 млн евро, большая часть которых будет направлена на поддержку уехавших в Европу украинцев.  

В Германии государственный банк развития Северной Рейн-Вестфалии получил 200 млн евро для частичного финансирования программы жилья для украинцев.  

Правительству Литвы БРСЭ выделит 120 млн евро для поддержки около 30 000 украинцев, среди которых 13 500 детей. Ссуда будет использована для денежных выплат на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Также из этой суммы будет профинансирована стипендия 700 украинских студентов. 

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Также муниципалитет Каунаса получил 25 млн евро, которые помогут городу поддержать 10 000 зарегистрированных украинцев. Власти города обеспечивают их жильем, питанием, психологической и социальной помощью, образованием для детей и поиском работы для взрослых. 

Банк развития Совета Европы (БРСЭ) основан в 1956 году восемью станами–членами Совета Европы для решения проблем беженцев, с которыми Европа столкнулась после Второй мировой войны. Главная цель жилищных проектов БРСЭ – способствовать доступу к достойному и доступному жилью для малообеспеченных и лиц среднего достатка через предоставление ссуд или строительство нового жилья. С 1956 года общая сумма одобренных проектов БРСЭ в жилищном секторе составляет 11 млрд евро. В настоящее время БРСЭ реализует 13 проектов в Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, Черногории, Румынии, Сербии и Македонии. 

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Роман Брыль
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беженцы совет европы минрегион БРСЭ Банк развития Совета Европы
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