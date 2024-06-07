Украиский экспорт металлургии растет, продажи за рубеж агропродукции падают — Минэкономики

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В мае зафиксирован существенный прирост физических объемов экспорта металлургии: экспорт бесшовных труб по сравнению с апрелем 2024 года вырос на 50,2%, полуфабрикатов — на 40%, плоского проката — на 17%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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При этом уменьшается экспорт зерновой продукции прошлогоднего урожая. Так, кукурузы в мае было экспортировано на 452 000 тонн меньше, чем в апреле (май – 3,6 млн тонн), пшеницы — на 285 000 тонн меньше (1,6 млн тонн). Падение экспорта агропродукции характерно для этого периода года, объясняют в министерстве.

Физические объемы всего экспорта товаров составили 12,2 млн тонн, стоимость – $3,34 млрд в мае и остались близкими к довоенным показателям февраля 2022 года. Больше чем в мае, Украина экспортировала физический объем товаров только в апреле этого года за весь период широкомасштабного вторжения.

В прошлом месяце зафиксированы изменения в грузопотоках экспорта по видам транспорта. Украина стала больше направлять на внешние рынки свои товары автомобильным транспортом и по железной дороге.

Физический объем экспорта автомобильным транспортом вырос, по сравнению с апрелем 2024 года, на 10,7%, составив 893 300 тонн. По железной дороге – на 3,8%, до 2,75 млн тонн. На 1 млн тонн – до 8,5 млн тонн – сократились объемы экспорта товаров по морю.

Произошло изменение и географии экспорта товаров. В прошлом месяце зафиксирован рост экспорта в ЕС на 1,8% (до $1,86 млрд). В частности экспорт в Польшу вырос на 12% по сравнению с апрелем ($365,8 млн). Зафиксирован рост на 85% экспорта в Индию, куда Украина отправляла в основном подсолнечное масло.

Экспорт в Китай уменьшился на 30% из-за сезонного сокращения поставок кукурузы, которая является основным экспортным товаром Украины в эту страну.