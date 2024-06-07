Український експорт металургії зростає, продаж за кордон агропродукції падає — Мінекономіки

Експорт української агропродукції до Китаю зменшився на 30% у травні

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У травні зафіксовано суттєвий приріст фізичних обсягів експорту металургії: експорт безшовних труб, проти квітня 2024 року, зріс на 50,2%, напівфабрикатів — на 40%, плоского прокату — на 17%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Зменшується експорт зернової продукції торішнього врожаю. Так, кукурудзи у травні було експортовано на 452 000 тонн менше, ніж у квітні (травень – 3,6 млн тонн), пшениці – на 285 000 тонн менше (1,6 млн тонн). Падіння експорту агропродукції характерне для цього періоду року, пояснюють у міністерстві.

Фізичні обсяги всього експорту товарів становили 12,2 млн тонн, вартість – $3,34 млрд у травні та залишилися близькими до довоєнних показників лютого 2022 року. Більш ніж у травні Україна експортувала фізичний обсяг товарів лише у квітні цього року за весь період широкомасштабного вторгнення.

Минулого місяця зафіксовано зміни у вантажопотоках експорту за видами транспорту. Україна стала більше спрямовувати на зовнішні ринки свої товари автомобільним транспортом та залізницею.

Фізичний обсяг експорту автомобільним транспортом зріс, проти квітня 2024 року, на 10,7%, становивши 893 300 тонн. Залізницею – на 3,8%, до 2,75 млн тонн. На 1 млн тонн – до 8,5 млн тонн – скоротилися обсяги експорту товарів морем.

Відбулася зміна й географії експорту товарів. Минулого місяця зафіксовано зростання експорту до ЄС на 1,8% (до $1,86 млрд). Зокрема експорт у Польщу зріс на 12% проти квітня ($365,8 млн). Зафіксоване зростання на 85% експорту до Індії, куди Україна відправляла переважно соняшникову олію.

Експорт до Китаю зменшився на 30% через сезонне скорочення постачання кукурудзи, яка є основним експортним товаром України до цієї країни.