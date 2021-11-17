UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрэксимбанк выдал многомиллионный кредит Запорожью: на что потратят деньги

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 10:13
Укрэксимбанк выдал многомиллионный кредит Запорожью: на что потратят деньги - Фото
Фото: пресс-служба Укрэксимбанка

Государственный Укрэксимбанк предоставил кредит Запорожскому городскому совету в размере 300 млн гривень сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Деньги пойдут на развитие транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы коммунальных предприятий города.

По словам члена Правления Укрэксимбанка Михаила Медко, Запорожье выбрало банк в качестве партнера на рынке заимствований впервые, хотя имеет уже большой опыт в этом.

"В то же время, банк является одним из лидеров по объемам финансирования экономики региона, и теперь будет увеличивать кредитный портфель, в том числе в муниципальной сфере и коммунальном хозяйстве", – отметил Медко.

По данным Нацбанка на 1 сентября 2021 года, Укрэксимбанк занимает третье место среди 72 действующих в стране банков по размеру общих активов.
  • В 2020 году убыток Укрэксимбанка достиг 5,6 млрд грн. Расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. По итогам первого полугодия 2021 года банк получил 1,12 млрд грн прибыли, по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года на 1,92 млрд грн.
  • За 10 месяцев 2021 года совокупная прибыль Укрэксимбанка составила 2,052 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кредиты бюджет Укрэксимбанк Запорожская ОГА
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 