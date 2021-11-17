Укрэксимбанк выдал многомиллионный кредит Запорожью: на что потратят деньги

Государственный Укрэксимбанк предоставил кредит Запорожскому городскому совету в размере 300 млн гривень сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба банка.

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Деньги пойдут на развитие транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы коммунальных предприятий города.

По словам члена Правления Укрэксимбанка Михаила Медко, Запорожье выбрало банк в качестве партнера на рынке заимствований впервые, хотя имеет уже большой опыт в этом.

"В то же время, банк является одним из лидеров по объемам финансирования экономики региона, и теперь будет увеличивать кредитный портфель, в том числе в муниципальной сфере и коммунальном хозяйстве", – отметил Медко.

По данным Нацбанка на 1 сентября 2021 года, Укрэксимбанк занимает третье место среди 72 действующих в стране банков по размеру общих активов.

В 2020 году убыток Укрэксимбанка достиг 5,6 млрд грн. Расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. По итогам первого полугодия 2021 года банк получил 1,12 млрд грн прибыли, по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года на 1,92 млрд грн.

За 10 месяцев 2021 года совокупная прибыль Укрэксимбанка составила 2,052 млрд грн.

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Наталия Фреик

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