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Укрепление гривни. В Минфине советуют не обращать внимание на колебания курса

11.02.2021, 14:50
Укрепление гривни. В Минфине советуют не обращать внимание на колебания курса - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

Курс гривни укрепляется из-за сезонного фактора. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью УНИАН.

Комментируя укрепление курса национальной валюты Марченко сказал: "Это типичное сезонное укрепление гривни. У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд".

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По словам министра, на сегодня есть основания, чтобы курс был стабильным.

"Рекомендую не обращать внимание на незначительные колебания курса. Есть все основания, чтобы он был стабильным. Так же стабильным он был и в прошлом году, несмотря на кризис. Наблюдалась спекулятивная атака в марте, перед введением карантина, но это было временное явление. Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу", – подчеркну Марченко.

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Юрий Тарасовский
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