Укрепление гривни. В Минфине советуют не обращать внимание на колебания курса

Курс гривни укрепляется из-за сезонного фактора. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью УНИАН.

Комментируя укрепление курса национальной валюты Марченко сказал: "Это типичное сезонное укрепление гривни. У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд".

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По словам министра, на сегодня есть основания, чтобы курс был стабильным.

"Рекомендую не обращать внимание на незначительные колебания курса. Есть все основания, чтобы он был стабильным. Так же стабильным он был и в прошлом году, несмотря на кризис. Наблюдалась спекулятивная атака в марте, перед введением карантина, но это было временное явление. Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу", – подчеркну Марченко.

Курс доллара ожидаемо опустился ниже 28 грн/$. В феврале гривня продолжит укрепляться. Новый ориентир для межбанка – 27,5 грн/$, прогнозируют опрошенные LIGA.net финансисты. Подробнее тут.

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Юрий Тарасовский

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