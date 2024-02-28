Укргидроэнерго и УЗ отреагировали на срочный указ Кабмина: заплатили 3 млрд грн дивидендов

Фото: пресс-служба НБУ

Две из шести компаний, которые Кабинет министров вчерашним указом обязал срочно выплатить дивиденды, уже перечислили деньги в госбюджет.

Укргидроэнерго отчитались о перечислении 1,75 млрд гривень дивидендов. Это авансовый платеж по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году.

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Согласно правительственному распоряжению, Укргидроэнерго должно было обеспечить авансовое перечисления в госбюджет годовых дивидендов исходя из размера прибыли, рассчитанной по прогнозным показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в размере не менее 50% суммы годовых дивидендов.

В 2023 году Укргидроэнерго уплатило 8,3 млрд гривень в государственный бюджет, в том числе и дивиденды.

Также деньги перечислила Укрзалізниця – 1,259 млрд грн авансового взноса с дивидендов.

Согласно правительственному решению, норматив отчислений для Укрзалізниці установлен на уровне 50% при условии, что 30% прибыли компании будет направлено на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Ожидается перечисление дивидендов еще от госкомпаний "НАК "Нафтогаз Украины", "Украинская оборонная промышленность", "Украинские энергетические машины", "Нижнеднестровская ГЭС".

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